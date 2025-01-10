Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 11:53
Memur-Sen başkanının maaşı.

Mynet'in bugün tarihli haberine göre Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'ın aylık 500.000 ( Yazıyla: Beş Yüz Bin TL ) maaş aldığı açıklandı. Ne düşünüyorsunuz ?


Pr0metheuss
Şef
10 Ocak 2025 11:54

Haberin kaynağı : https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/dogru-mu-baskan-memur-sen-baskani-nin-yarim-milyonluk-maasi-dudak-ucuklatti-memura-yuzde-11-5-lik-zam-konusulurken-maas-bordrosunu-gordum/495467/


iras
Genel Müdür
10 Ocak 2025 12:01

Bu sadece eğitim bir sen den aldığıdır konfederasyon başkanlığından daha çoktur.milyonu geçiyordur

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