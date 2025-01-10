Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 12:05
mal bildirim beyannamesi
ben universite hastanesinde çalışan 4b li bir personelim bu yıl mal bildirimi yapılması gerekiyor ama bizim personel işleri senin yapmana gerek yok diyor bu durum bir problem yaratır mı daha sonra

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