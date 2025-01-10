mal bildirim beyannamesi

ben universite hastanesinde çalışan 4b li bir personelim bu yıl mal bildirimi yapılması gerekiyor ama bizim personel işleri senin yapmana gerek yok diyor bu durum bir problem yaratır mı daha sonra

ben universite hastanesinde çalışan 4b li bir personelim bu yıl mal bildirimi yapılması gerekiyor ama bizim personel işleri senin yapmana gerek yok diyor bu durum bir problem yaratır mı daha sonra