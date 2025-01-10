Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


10 Ocak 2025 12:15
Banka maaş anlaşması
Bu sene bitecek olan maaş anlaşması aynı bankayla devam edecek yönünde katılım bankaları ile.Din işleri yüksek kurulu üyesine sorduğum bir soruda katılım bankaları ile normal banka arasında işleyiş olarak pek fark yok denildi ona rağmen katılım bankaları ile anlaşmadaki ısrar neden

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