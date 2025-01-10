Banka maaş anlaşması

Bu sene bitecek olan maaş anlaşması aynı bankayla devam edecek yönünde katılım bankaları ile.Din işleri yüksek kurulu üyesine sorduğum bir soruda katılım bankaları ile normal banka arasında işleyiş olarak pek fark yok denildi ona rağmen katılım bankaları ile anlaşmadaki ısrar neden

Bu sene bitecek olan maaş anlaşması aynı bankayla devam edecek yönünde katılım bankaları ile.Din işleri yüksek kurulu üyesine sorduğum bir soruda katılım bankaları ile normal banka arasında işleyiş olarak pek fark yok denildi ona rağmen katılım bankaları ile anlaşmadaki ısrar neden