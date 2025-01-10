Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 12:43
Başöğretmenlik sertifikası
Ben 2003-2009 yılları arasında dershanelerde öğretmen olarak calıştım o kurumlardan gerekli evrakları alıp hizmet birleştirme yaptım.Ancak hala daha il onay vermedi, herhangi ner bir açıklama da yapılmıyor. ne yapmalıyım?

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