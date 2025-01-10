Başöğretmenlik sertifikası

Ben 2003-2009 yılları arasında dershanelerde öğretmen olarak calıştım o kurumlardan gerekli evrakları alıp hizmet birleştirme yaptım.Ancak hala daha il onay vermedi, herhangi ner bir açıklama da yapılmıyor. ne yapmalıyım?

Ben 2003-2009 yılları arasında dershanelerde öğretmen olarak calıştım o kurumlardan gerekli evrakları alıp hizmet birleştirme yaptım.Ancak hala daha il onay vermedi, herhangi ner bir açıklama da yapılmıyor. ne yapmalıyım?