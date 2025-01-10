Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 12:48
Askerdeyken katiplik kazanmak hakkında.

Abilerim ben 22 yaşındayım. 2025 eylüle kadar tecilim var. yargıtay katiplik alımına başvurdum. adliye katipliğine'de başvuracağım mülakatlardan sonra tecili bozup askere gitmeyi düşünüyorum. Askerdeyken mülakat sonuçları açıklandığında bir sorun olur mu ben askerdeyken evrakları nasıl yetiştireceğim izin alabilir miyim acaba? Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiSon düzlükteyimTüm memur arkadaslar Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi unutmayınEş yardımıBağlantıya tıklayarak haklarınızı öğrenin Evrakların sorumluluğuNasta değişiklikler olduMal bildirimi Hk.15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Adalet Hizmetleri Sınıfı Kurulmalıdır

Sözlük

ferdi tayfur 2 bir ölünün anı defteri. 6 hiç keyfim yok 1 Hemşin horonu 6 yazarların gözünde türkiye 2 mezgit 1 alışveriş 1 Ne yapsam da su faturasını azaltsam 2 los angeles yangını 2 mezit 3

Son Haberler

İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyorİDDK: Alanlarına uygun kurumları tercih eden öğretmenlere 'ilave puan' hukuka uygundurEdirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandıEPDK Başkanı: 2026'dan itibaren elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecekMarmara Denizi'nde müsilajın nedeni belli oldu

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??