Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2025 12:51
il içi - il dışı tayin
il için kadro değişliği yapınca il dısı tayini etkiliyor mu ?

Att1515
10 Ocak 2025 12:53
aynı il içinde bir istasyondan baska bir istayona kadromu aldırdım il içi tayin olarak il dısı tayin verdim etkiler mi?
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