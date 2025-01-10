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Editörler : crops35


10 Ocak 2025 13:00
çevre ve şehircilik büro personeli çalışma şartları

arkadaşlar selam. çevre ve şehircilik bk büro personeli çalışma şartları nasıldır bilen var mı acaba? forumlarda çok fazla sorumluluk olduğundan yoğunluktan bahsediliyor. bir de istanbul için 3 yer gözüküyor halkalı,üsküdar da 2 adet bir de ataşehir. acaba hangisi için kadro açıldı bilen varsa yardımcı olabilir mi

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