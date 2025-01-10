Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 13:29
Muvazallı senet

Bilen bir arkadaş cevaplarsa sevinirim. 2018 yılında bankalara ve şahısa olan borçlarımdan dolayı icralık oldum. Şahıs elindeki senetle beni icraya verdi ve icra kesilmeye başlandı. Daha sonra bankalar sıraya girdi 2.sıradaki banka 16.12.2024 te beni mahkemeye vermiş şahısla anlaşmalı diye gerçek borc değilmiş gerekçesiyle bunun ispatını ben mi yapacağım yoksa davacı avukat mı? Şimdiden teşekkür ederim

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