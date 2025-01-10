Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 13:57
ankara tayin

Ankara da polis memuruyum. Eşim İstanbul'da bir kurumda 4/b sözleşmeli işe başlayacak. 1 seneyi doldurunca eş durumuyla Ankara'ya gelebilir mi? İşe başlayacağı kurumun Ankara'da da bir uzantısı var şube gibi. Bununla ilgili bildikleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.

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