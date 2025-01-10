Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 14:44
Alım gücü enflasyonu

2010 yılı aralık ayında göreve başladığımda 1621,38 TL maaş alıyor ve bu maaş ile 12,88 çeyrek altın (1 çeyrek=125,91 TL) alabiliyordum.2024 aralık ayında ise maaşım 50976 TL 10,16 çeyrek altın alabildim.Yani 14 yıllık çalışma hayatımdaki hiçbir ünvan,beceri ve tecrübemin bir anlam ifade etmediğini gösterdiler.

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