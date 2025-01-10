Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 15:04
Bir yıl içerisinde 20 puan ceza alıp meslekten çıkarmak

Merhaba arkadaşlar. Bir yıl içerisinde 20 puan ceza alma ihtimalim var. Gerçekten hepsi hukuksuz delil olmadan tanık olmadan sadece komiserin beyanını baz alıp ceza verdiler. Bende mahkemeye verdim.Diğer dosyalarda da muhakkik ceza istemiş büyük ihtimal ceza gelecek. 20 puana ulaşırsam süreç nasıl işleyecek. Hemen kimliğini silahını bırak git diyorlar mi yoksa belli bir süreci var mı.?

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