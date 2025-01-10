boşanma tayini

arkadaşlar boşandım ailemin ikametgah adresi olan şehire gitmek için evrak vereceğim benim bulunduğum grup B ailemin bulunduğu grup A grubu pdc den dolayı red gelme durumu var mı

arkadaşlar boşandım ailemin ikametgah adresi olan şehire gitmek için evrak vereceğim benim bulunduğum grup B ailemin bulunduğu grup A grubu pdc den dolayı red gelme durumu var mı