Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2025 15:05
boşanma tayini
arkadaşlar boşandım ailemin ikametgah adresi olan şehire gitmek için evrak vereceğim benim bulunduğum grup B ailemin bulunduğu grup A grubu pdc den dolayı red gelme durumu var mı

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