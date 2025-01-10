Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2025 15:13
Hemofiltrasyon cihazı

Arkadaşlar hemsirenin görev tanımında bu cihazın kurulumu var mıdır? Takibi yapılabilir problem değil. ama sırf bu cihaz yüzünden çalıştığım birimden ayrılmayı düşünüyorum ilerde oluşabilecek bir sorunda sorumluluk almak istemiyorum

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