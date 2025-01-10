Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 15:27
Jandarma branş/sınıf değişikliği

K/A sözleşmeli astsubayım belimden rahatsızım MR sonucu L3-4, L4-L5 ve L5-S1 seviyelerinde 2 tane fıtığım çıktı. Belim arada kilitleniyor ve aşırı ağrıyor. Ameliyat olmayı önerir misiniz? Ameliyat olursam eğer benim için sağlık yönetmeliği açısından sıkıntı çıkar mı yok branş/sınıf değişikliği mi olur yoksa aynı devam mı ederim. Bu konu hakkında bilgi sahibi komutanlarım arkadaşlarım var ise cevaplandırabilir mi? Şimdiden teşekkür ediyorum.

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