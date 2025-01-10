Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 16:18
Bir ilçede norm fazlası oldum ve görevlendirme idareci oldum

Müdür yardimcisiyim.Daha sonra ilçenin uzak bir köyünde müdür istifa edince hadi seni alıyoruz oraya müdür oluyorsun gibi bir hakları var mı? Bir şeyler yapabilir miyim bu durumda. İlçede öğretmenlik yapan başka norm fazlası öğretmenler var. Ve de kendi okulundaki öğretmenler idareci olmak istemiyor. Yol gosterirseniz memnun olurum hocalarım


KARATEPE84
Aday Memur
10 Ocak 2025 16:39

Hangi il hocam

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