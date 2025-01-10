Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 16:39
Yatmayan ek ders

10 Ocak oldu Bitlis ili için halen ek dersimiz yatmadı. Bahaneleri zamanında KBS sistemine giriş olmamış ve sistem kapanmış. Sizin zamanında yapmanız gereken bir işi yapmamanızın cezasını insanlar çekmek zorunda mı ?

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