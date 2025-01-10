Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : Radore


10 Ocak 2025 17:02
Araç tavsiyesi 300.000

Günlük çok kullanılmayacak ayda bir 700km git gel uzun yola dayanabilecek tercihen 2000 model üstü dizel araç önerilerine açığım en çok aradığım şey arıza çıkarmaması çıkarsa da ucuza halledebilmem

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