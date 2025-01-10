KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 17:09
Bilgisayar sertifikası hakkında

Merhaba, kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılan sözleşmeli personel ilanlarında istenilen MEB onaylı bilgisayar sertifikası veya mezun olunan programda bilgisayar dersi almış olduğuna dair transkript şartları oluyor.

Sorum şu benim hem mezun olduğum AÖF bölümünde Temel Bilgi Teknolojileri dersi vardı hem de Hemba üzerinden alınan Bilgisayar İşletmenliği Katılım Sertifikasına da sahibim. Bu ilanlara başvururken Transkript göstermem mi daha iyi olur yoksa Sertifikayı mı göstermeliyim? (Aynı anda iki belge yüklenemiyor)

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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