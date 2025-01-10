KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 17:20
Belediyeler sınavsız personel alımı yapılabilir mi?

Cevap: sözleşmeli personel alımı ilk defa memur alımı usulüne göre yapılmaktadır. Bu minvalde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.03.2023 tarihli E-53773008-622.02-6057993 sayılı ve 18.04.2023 tarihli E-53773008-622.02-6214569 sayılı görüş yazıları da bulunmaktadır.

https://www.memurlar.net/haber/1123976/belediyelerde-5393-sayili-kanunun-49-maddesine-gore-sinavsiz-personel-alimi-yapilabilir-mi.html

şu haberin altındaki yorumları okuyun bu ülkenin özeti resmen. adam kpss puanı olmadan memur olmuş memurluğun kendine teklif edildiğini iddia ediyor.


Zuleyhasoner
10 Ocak 2025 17:23

Normal

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