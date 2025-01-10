Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 17:46
aile yılı doğum izni süreci
cumhurbaşkanı aile yılı ilan etti acaba bu yıl doğurganlığı arttırmak adına ücretli doğum izni süreci artar mı editör bu yönde haber yapsa çok faydalı olurdu

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