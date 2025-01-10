Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 18:02
Aday Sözleşmeli Öğretmenin Sağlık Mazereti Hakkında

Merhaba,

Bildiğiniz üzere sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazereti zamana bakılmaksızın yapılıyor. Ancak sözleşmeli öğretmen adaysa memurluktan azledilir mi? Mesleğe devam edilemeyecek bir durum yok ancak öğretmenin mevcut sağlığı bulunduğu ilde tedavi edilemiyor çünkü ilgili uzman doktor yok.

ÖMK?da Aday öğretmenlerin görevine son verilmesine dair şu madde mevcut;

MADDE 10-(1) Aday ögretmenlerden Adaylik Degerlendirme Komisyonu tarafindan ya

ayliklar1 valiliklerce kaldirilir ve ilgili mevzuati dogrultusunda ögretmenlige atamalan yapilir.

(2) Aday ögretmenlerden;

Atanma nite liklerinden herhangi birini tas imadigi sonradan anlasilanlarin,

Adaylik süresi içinde atanma sartlarndan herhangi birini kaybedenlerin, görevine son verilir.

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