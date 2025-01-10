Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


10 Ocak 2025 18:40
Tcdd kamu işçileri maaşları

Merhabalar iyi günler dilerim. TCDD kamu da işçi olarak çalışan arkadaşlar bana maaşlar hakkında bilgi verebilir mi.

Teşekkürler.

#kamu #kamuişçisi

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