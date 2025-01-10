Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 19:08
Hangi iller 12/36 çalışıyor

İstanbul'da polis merkezleri 12/36 diğer birimler çakma 12/36

Sizde bulunduğunuz bildiğiniz illeri yazarsanız atama dönemi için tercihlerde faydalı olur


gulyabani.10
Aday Memur
10 Ocak 2025 19:22
ü

karabatak28
Aday Memur
10 Ocak 2025 20:00
kaç kere yazacağız Samsun çakma 12/36

altıntaşli
Şube Müdürü
10 Ocak 2025 20:26

Belki yenileri eklenmiştir

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