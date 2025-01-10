Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 19:16
İki sözleşmeli öğretmen eş durumu?

Yeni ÖMK ile bu konuda bir değişiklik oldu mu? Yoksa hâlâ 1 seneyi doldurduktan sonra tayin yapılabiliyor mu?

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