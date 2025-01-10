Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 19:19
Norm fazlası atamaları sonrası

Merhabalar, ilk atama haricinde 6 defa norm fazlası olarak kendi isteğim dışında atanmış bulunmaktayım.norm fazlası olarak atanmış öğretmenler için bir önceki okulla birlikte toplamda 3 yılını dolduranca il içi atamalarina başvuru hakkı olduğunu söylediler. Ama benim son iki okulun toplam süresi 3 yıl olmuyor. Neden son iki okulla sınırlandırılıyor ? 9 yıldır norm fazlası olarak ataniyorum. Bunun için yapılacak birşey var mı ?


berkaydal
Şef
10 Ocak 2025 19:22

Kim dedi son iki okul diye?

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