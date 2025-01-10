KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Ocak 2025 19:44
Askerdeyken bakanlık alımı gelirse

Arkadaşlar celp tercihimde ilk ay Mart seçmiştim muhtemelen Martta bedelli askere gidicem ama ben askerdeyken adalet bakanlığı alımı açarsa ben nasıl başvuracağım ?

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