Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 20:04
2025 Temmuz zammı toplu sözleşme dahil %16-17 görünüyor

Bankaların ve ekonomistlerin tahminlerini takip ediyorum Haziran da yıllık enflasyonun %34-35 bandında olacağı tahmin ediliyor burdan da 6 aylık enflasyon farkı %11 çıkıyor ortalama birde %5 lik temmuz toplu sözleşme zammı var %15-17 arası gelir.Sizin beklentiniz kaç ?

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