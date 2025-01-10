Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 20:32
atama
eşimin kütüğü ve doğum yeri aynı il . eşim ev hanımı . o ile atanabilir miyim bilgisi olan meslektaşlarımdan bilgi alabilir miyim ? şimdiden teşekkür ederim

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