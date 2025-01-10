Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 20:32
Eşin memleketine atanma

eşimin kütüğü ve doğum yeri aynı il . eşim ev hanımı . o ile atanabilir miyim bilgisi olan meslektaşlarımdan bilgi alabilir miyim ? şimdiden teşekkür ederim


Android60
Genel Müdür
10 Ocak 2025 21:27

Büyükşehir ise atanabilirsin değil ise atanamazsın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler2.şark ile ilgiliPolis maaşının gerilemesiYeni atama yönetmeliği hakkında2025 genel atama dönemiAtama hazırlığı gelen şark illerimizİşkenceci, ruh hastası amirlerden nasıl korunuz?Oyak ve Polsan

Sözlük

Hepi börtdeyyy omayraaa 1 manovra di heimlich 4 robot çağı 1 alışveriş 1 şarkı adı ile açılan başlıklar 1 mezit 2 birlikte iyi giden iki kelime 1 kalemini en sevdiğim yazarlar 1 Yaprak Dökümü Dizisi 1 cumartesi kahvaltısı 2

Son Haberler

'1 Milyon Mehmet' adıyla tanınan fenomen Mehmet Bucak hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'le düet yaptıKulüp başkanı maç izlerken kalp krizi geçirip vefat ettiİbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldıUsta sanatçı Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??