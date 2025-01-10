Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 20:49
Banka Promosyonu Yer Değişikliği Hakkında
merhabalar herkese. ankara x kurumda çalışırken A bankasından promosyon imzaladıktan 1 ay sonra yer değiştirdik diyelim. gittiğimiz İl deki banka da y bankasından promosyon alıyor ise yeni bankadan yeni promosyon alınıyor mu ?

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
10 Ocak 2025 20:55

Evet


emrahsaricam
Aday Memur
10 Ocak 2025 21:47
kesin bilgi midir ?

Sevdim-Seni
Genel Müdür
10 Ocak 2025 21:54

Kimse kesin bilgi verenez. Sozlesmeye bagli.

Ornegin devlet bankaları birbirlerini biliyor ve vermiyor. Özeller de belli bir kota koyuyor. Ornegin ilk başta 50milyon dağıtmışsa sonradan gelenlere en fazla 5 milyon daha veririm diyor. Sözlesmenin sonuna dogru o da bitiyor.

emrahsaricam, 38 dk. önce
kesin bilgi midir ?
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş Tayini Tercihleri HakkındaDoktora yapanlara 20 yıl süre şartı aranmaksızın başöğretmenlik verilmeliMaaşları açık açık whatsapp grubunda yayınlamakİş bırakma eylemiMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??İlkokulda din kültürü 15 saatten az dersSınavsız müdür yardımcılığı olur mu?Asker öğretmenlik, başöğretmenlik kariyer haketme tarihinden düşülüyormu ?Maaş Karşılığı DersVergi dilimi

Sözlük

ferdi tayfur 2 alışveriş 1 bohem 1 arabada yüksek sesle müzik dinlemek 1 uzun saçlı erkek 3 minci 1 Hemşin horonu 6 yolgeçen hanı 1 nebukadnezar 1 editör olmak 1

Son Haberler

Sazlık alan alev alev yandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajıBankadan yanlışlıkla verilen 100 bin lirayı iade ettiKacır: AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğizSahte belge soruşturması: 15 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??