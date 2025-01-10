Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ocak 2025 21:21
En iyi maaş veren 5 kurum ?

1 ) Merkez bankası

2) DHMİ

3) TRT

4) bazı kitler

5)gümrük

Katılıyormusunuz


meraklivatandas
Aday Memur
10 Ocak 2025 21:51

Konunun amacını anlamadım. Bu saydığın liste doğru olsa ne oluyor yanlış olsa ne oluyor?

Toplam 1 mesaj

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