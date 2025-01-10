Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2025 22:15
Tsm'den Asm'ye Geçiş

herkese merhaba. 3+1 le tsm'ye atandım 8 ay oldu. Asm'de de istifa edenler oldu. Bir tane doktor da benle çalışır mısın ase olarak dedi. Bilmiyorum dedim. Bizim birimdeki evrakçılara sordum sözleşmeliyim sonuçta. geçebilirsin dediler. Gruplarda falan okudum kadrolu olmadan geçilmez denmiş kafam karıştı. ona göre bir karar vermem gerekiyor. Sizce geçebilir miyim

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