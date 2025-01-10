Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 22:21
Engelli memur kademe derece

engelli memur un ünvan ı olarak gih memur olan kişi kademe derecesi düşmesi nasıl oluyor kadrosu 5 den aşağıya düşmüyor mu ve yeşil pasaport hakkı yok mu bilgisi olan varsa yazabilir mi

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