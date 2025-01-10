Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2025 22:34
E okuldan Rapor alamıyorum

Merhabalar,

Sistemden ilk kez rapor alacak olan kullanıcılarımızın rapor gösterici yazılımın otomatik olarak yüklenmesini beklemeleri gerekmektedir.

Bu işlem birkaç dakika sürebilir, lütfen tarayıcınızı kapatmayınız.

Yüklemenin sonunda "Güvenlik Uyarısı" ile karşılaşan kullanıcılarımız yüklemenin tamamlanabilmesi için uyarı ekranında yüklemeyi kabul etmelidir.

"İşlem Tamamlanmıştır" ifadesinden sonra rapor ekrana gelmemiş ise, aşagıdaki alanda yer alan sonraki ( ) sayfa simgesine tıklayınız.

Gösterici Yazılım Yüklenmiyor İse Buraya Tıklayarak Yükleyebilirsiniz

Windows 7 ve üstü İşletim Sistemlerinde Linkteki program yüklenmesi sonrası gösterici yazılım çalışmıyor ise c:\CRSETUP\YUKLE.BAT dosyasına sağ tuş yaparak yönetici olarak çalıştır seçeneği ile yükleyiniz.

64 bit Windows işletim sistemi kullanıcıları programlarının içinde bulunan 32 bit tarayıcıyı seçmelidirler. 64 bit tarayıcı üzerinde gösterici yazılımlar çalışmayabilir.

diye bir hata alıyorum bekliyorum bekliyorum düzelmiyor. herşeyi yükledim sildim olmuyor. çözümünü bilen var mı?

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