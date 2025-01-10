Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2025 22:37
Aile sosyal bakanlığı güvenlik soruşturma

Arkadaşlar aile sosyal bakanlığı atanıp güvenlik soruşturması devam eden var mı?

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