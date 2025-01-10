Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2025 22:53
hizmet puanı azalması
merhaba 2018 Haziran'da hemşire olarak Ankara merkezde çalışmaya başladım. 2022 Kasım'da ilk çocuğum için ücretsiz izne ayrıldım. 2024 temmuz ve Aralık aylarında ikinci çocuğum için analık izinleri ve yıllık izin kullandım şu an tekrar ücretsiz izne ayrılacağım. Sorum şu hizmet puanım bir kaç hafta öncesine kadar 7077 görünüyordu şimdi girdiğimde 5151 görünüyor. Hizmet puanında düşürülme gibi bir durum oluyor mu

Ftm11
Aday Memur
10 Ocak 2025 22:56
Şimdi e devletten sorguladığımda ise 01.07.2024 tarihi itibari ile 6076 puan görünüyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İllerarası tayinle geldikten sonra hemen becayiş yapabilir miyim?Sorularınızı yanıtlıyorum.İller arasi tayinİller arasi tayin 2025Antalya hastaneleri hakkındaKadrolu sürekli işçi güvenlik görevlisiyim sekreterliğe geçiş yapmak istiyorum ?Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Şartları Nasıl? İller Arası tayin düşünen var mı?Tıbbi sekreterlikten geçişHemşirelik Bölümü ve MesleğiTıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..

Sözlük

Uyku süresi 1 bohem 1 minci 1 köylü çocuğu 2 arabada yüksek sesle müzik dinlemek 1 Bugün olanlar 3 Memurlar net'in reklamın b.kunu çıkarması 2 los angeles yangını 2 Hemşin horonu 6 dört göz 1

Son Haberler

Tırda 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildiMemur-Sen, Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu düzenlediCumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorumDrift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildiYakıt tankerinin patlayan lastiği alev aldı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??