hizmet puanı azalması

merhaba 2018 Haziran'da hemşire olarak Ankara merkezde çalışmaya başladım. 2022 Kasım'da ilk çocuğum için ücretsiz izne ayrıldım. 2024 temmuz ve Aralık aylarında ikinci çocuğum için analık izinleri ve yıllık izin kullandım şu an tekrar ücretsiz izne ayrılacağım. Sorum şu hizmet puanım bir kaç hafta öncesine kadar 7077 görünüyordu şimdi girdiğimde 5151 görünüyor. Hizmet puanında düşürülme gibi bir durum oluyor mu

merhaba 2018 Haziran'da hemşire olarak Ankara merkezde çalışmaya başladım. 2022 Kasım'da ilk çocuğum için ücretsiz izne ayrıldım. 2024 temmuz ve Aralık aylarında ikinci çocuğum için analık izinleri ve yıllık izin kullandım şu an tekrar ücretsiz izne ayrılacağım. Sorum şu hizmet puanım bir kaç hafta öncesine kadar 7077 görünüyordu şimdi girdiğimde 5151 görünüyor. Hizmet puanında düşürülme gibi bir durum oluyor mu