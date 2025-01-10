Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 23:01
Beylik Görev Harici Silahın Çalınması

Merhabalar beylik görev silahı dışında çeşitli zamanlarda alınan 4 adet tabancadan 2 adeti ikametten kapı zorlanması ve ev tipi çelik kasanın yerinden sökülmesi suretiyle çalındı.Diğer 2 si aracımdaydı forumdan ve diğer başlıklardan arattığımda hep beylik silahıyla ilgili konularla karşılaştım o nedenle bu başlığı açtım gerekli ihbarlar müracaatları yaptım merak ettiğim bu olayın sonuncunda adli ve idari yönden yaptırımı nedir ? Aynı görev silahı kaybolmuş gibi muamele olurmu bilenler yada başına gelenler yazarsa memnun olurum.

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