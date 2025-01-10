Beylik görev harici tabancanın çalınması

Silahları satmışsın işte, ifadende üstteki yalanı söylersin ama yemezler. Terör savcısından talimat alıp seni gözaltı da yaparlar da, fezlekeni kim hazırlayacak bakalım.

Silahları satmışsın işte, ifadende üstteki yalanı söylersin ama yemezler. Terör savcısından talimat alıp seni gözaltı da yaparlar da, fezlekeni kim hazırlayacak bakalım.