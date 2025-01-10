Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ocak 2025 23:01
Beylik görev harici tabancanın çalınması

Merhabalar beylik görev silahı dışında çeşitli zamanlarda alınan 4 adet tabancadan 2 adeti ikametten kapı zorlanması ve ev tipi çelik kasanın yerinden sökülmesi suretiyle çalındı.Diğer 2 si aracımdaydı forumdan ve diğer başlıklardan arattığımda hep beylik silahıyla ilgili konularla karşılaştım o nedenle bu başlığı açtım gerekli ihbarlar müracaatları yaptım merak ettiğim bu olayın sonuncunda adli ve idari yönden yaptırımı nedir ? Aynı görev silahı kaybolmuş gibi muamele olurmu bilenler yada başına gelenler yazarsa memnun olurum.


Android60
Genel Müdür
11 Ocak 2025 00:24

Aynı beylik silahı gibi soruşturma açılır fakat Hırsızlık olduğu için ceza almazdın kasayı söküp götürdüler ise senin yapacagın bişey yok herhangi bir ihmalde yok ceza almazsın adlı olarak zaten bi yaptırımı yok


sefalapod5151
Aday Memur
11 Ocak 2025 07:12
soruşturma açılmaz!!! beylik tabancandan farklı, silaha aranıyor girer bitti gitti

police-izmir-
Aday Memur
11 Ocak 2025 09:40
Silahları satmışsın işte, ifadende üstteki yalanı söylersin ama yemezler. Terör savcısından talimat alıp seni gözaltı da yaparlar da, fezlekeni kim hazırlayacak bakalım.

Ahmet2018
Aday Memur
11 Ocak 2025 10:24

Kişi kendinden bilirmiş işi bekliyorum umarım senin gibi zihniyetli cevval birisine denk gelir dosyam bekliyorum iftira atarda hukuk yoluyla neler yapılırmış öğrenir.

police-izmir-, 12 saat önce
Silahları satmışsın işte, ifadende üstteki yalanı söylersin ama yemezler. Terör savcısından talimat alıp seni gözaltı da yaparlar da, fezlekeni kim hazırlayacak bakalım.

police-izmir-
Aday Memur
11 Ocak 2025 10:29
Sen emekli dilekçeni de hazırlamışsındır belki de vermişsindir. Senin gibi şark kurnazını çok gördü bu teşkilat, kaçarın yok merak etme, hiçbir savcı yemez bu oyunu.
Ahmet2018, 11 saat önce

Kişi kendinden bilirmiş işi bekliyorum umarım senin gibi zihniyetli cevval birisine denk gelir dosyam bekliyorum iftira atarda hukuk yoluyla neler yapılırmış öğrenir.


Ahmet2018
Aday Memur
11 Ocak 2025 11:01

Aynen herşeyi paraya yoran 3-5 kuruşa temah eden aç çürük elmayıda çok gördü teşkilat fikir neyse zikir odur diye boşa demiyorlar suç bende muhatab alıp cevap veriyorum insan gibi

police-izmir-, 11 saat önce
Sen emekli dilekçeni de hazırlamışsındır belki de vermişsindir. Senin gibi şark kurnazını çok gördü bu teşkilat, kaçarın yok merak etme, hiçbir savcı yemez bu oyunu.

police-izmir-
Aday Memur
11 Ocak 2025 11:20
Böyle ortaya çıkarırlar foyanı, kime sattıysan geri al silahlarını, hırsızlık süsü verip el altından satma planın varsa da deneme bile, anandan emdiğin sütü burnundan getirirler.
Ahmet2018, 10 saat önce

Aynen herşeyi paraya yoran 3-5 kuruşa temah eden aç çürük elmayıda çok gördü teşkilat fikir neyse zikir odur diye boşa demiyorlar suç bende muhatab alıp cevap veriyorum insan gibi


asikral1
Şef
11 Ocak 2025 11:42
Ahmet 2018 kardeş sen şimdiden kusura bakma hadi arkadaş aptal peki bunun seri numarası içindeki yiv set nasıl olacak alacak adam mal mı ruhsatlı silahı devri almasın polis aptal mı ruhsatlı silahı satıp çalındı desin bilmiyor mu sonra suç uydurma ve ile adli yalan beyandan idari soruşturma geçireceğini o silahı Bi yerde kullandılar kimin başı yanar onu da mı bilmez hemen sattın diyon ayıp ayıp bilmeden karalamışsın
police-izmir-, 11 saat önce
Sen emekli dilekçeni de hazırlamışsındır belki de vermişsindir. Senin gibi şark kurnazını çok gördü bu teşkilat, kaçarın yok merak etme, hiçbir savcı yemez bu oyunu.

police-izmir-
Aday Memur
11 Ocak 2025 11:55
İstediğin kadar nik değiştir yemezler, emekli olurken kimliği kaybettim derlerdi. Şimdi silah alıp çalındı bahanesiyle el altından silah satmaya çalışan senin gibi uyanıklar türedi. Çalındı diyecekki tabi yemez kimse, silahın karıştığı suçtan kendini aklamaya çalışacaksın. İstersen dene, paşa gönlün bilir ama dediğim gibi denediğine pişman ederler seni. Emekli olan adama soruşturma vız gelir, çalışırken 3 kuruşa muhtaç kalıp gayrımeşru planlar yapanlar da böyle oyunlar planlar. İstediğin kadar nik değiş, kendini haklı çıkaramazsın bu oyunda "yemezler"

emir mehmet
Şef
11 Ocak 2025 15:30
5 tabancası varmış arkadaşın maşallah
police-izmir-, 10 saat önce
İstediğin kadar nik değiştir yemezler, emekli olurken kimliği kaybettim derlerdi. Şimdi silah alıp çalındı bahanesiyle el altından silah satmaya çalışan senin gibi uyanıklar türedi. Çalındı diyecekki tabi yemez kimse, silahın karıştığı suçtan kendini aklamaya çalışacaksın. İstersen dene, paşa gönlün bilir ama dediğim gibi denediğine pişman ederler seni. Emekli olan adama soruşturma vız gelir, çalışırken 3 kuruşa muhtaç kalıp gayrımeşru planlar yapanlar da böyle oyunlar planlar. İstediğin kadar nik değiş, kendini haklı çıkaramazsın bu oyunda "yemezler"

Mustafa.34.34
Aday Memur
11 Ocak 2025 17:52
Öncelikle geçmiş olsun şef yanlış anlama sırf meraktan soruyorum 5 tane silahı napacaksin bir polis 5 tane neden silah alır
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