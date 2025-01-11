KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 00:00
Hemba bilgisayar işletmenliği sertifikası

Evet dostlar malum konu karışık kimisi geçiyor kimisi geçmiyor yok öyle yok böyle malum çşb aliminda da istiyor ben hem ünide PC dersi aldım hemde hemba dan sertifikaya sahibim özel nitelikle yüz yüze gidip almanız gerekiyor gibi bir şey de dememiş var mı fikri olan? Pazartesi arayıp sorucam ÖSYM ye sormuştum sorun yok demişlerdi


kursad2332
Aday Memur
11 Ocak 2025 00:38
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