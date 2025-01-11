KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 00:00
HEMBA BİLGİYASAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKASI
Evet dostlar malum konu karışık kimisi geçiyor kimisi geçmiyor yok öyle yok böyle malum çşb aliminda da istiyor ben hem ünide PC dersi aldım hemde hemba dan sertifikaya sahibim özel nitelikle yüz yüze gidip almanız gerekiyor gibi bir şey de dememiş var mı fikri olan? Pazartesi arayıp sorucam ÖSYM ye sormuştum sorun yok demişlerdi

kursad2332
Aday Memur
11 Ocak 2025 00:38
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkındaÇevre şehircilik alımı iibfSağlık ve Adalet neden hala alım yapmıyor ?2025/3 çevre şehirciliğe atanırsak merkeziden tercih veremiyor muyuzBilgisayar sertifikası2024/ 2 merkezi atama TürkşekerÇevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı hakkındaÇevre ve şehircilik inşaat müh. hk.ÇŞB iibf büro personeli puanlar??Kadro yakılması hk.

Sözlük

yolgeçen hanı 1 vişne reçeli 1 metafor 2 Memurlar net'in reklamın b.kunu çıkarması 2 askıda ekmek 2 terazi burcu 2 Boşananların Hapse Atılması 3 kitap uyarlaması olan filmler 5 arabada yüksek sesle müzik dinlemek 1 Karışık çerez 1

Son Haberler

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda DeğişiklikEmeklilik harcırahının ödenmesi için şart var mıdır?11 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı11 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sancaktepe'de asayiş uygulamasını denetledi

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??