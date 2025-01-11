HEMBA BİLGİYASAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKASI

Evet dostlar malum konu karışık kimisi geçiyor kimisi geçmiyor yok öyle yok böyle malum çşb aliminda da istiyor ben hem ünide PC dersi aldım hemde hemba dan sertifikaya sahibim özel nitelikle yüz yüze gidip almanız gerekiyor gibi bir şey de dememiş var mı fikri olan? Pazartesi arayıp sorucam ÖSYM ye sormuştum sorun yok demişlerdi

Evet dostlar malum konu karışık kimisi geçiyor kimisi geçmiyor yok öyle yok böyle malum çşb aliminda da istiyor ben hem ünide PC dersi aldım hemde hemba dan sertifikaya sahibim özel nitelikle yüz yüze gidip almanız gerekiyor gibi bir şey de dememiş var mı fikri olan? Pazartesi arayıp sorucam ÖSYM ye sormuştum sorun yok demişlerdi