Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 00:22
mühendis kadrosundan öğretmen kadrosuna geçiş

Merhaba, tef mezunu teknik öğretmenim. mühendislik fakültesini bitirerek mühendisliği geçiş yaptım ve şuanda mahalli idarede (7433 sayılı kanun ile) mühendis olarak memuriyetime devam ediyorum. sormak istediğim mahalli idareden milli eğitime teknik öğretmen olarak geçiş yapabilir miyim?

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