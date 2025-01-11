Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ocak 2025 00:34
Sağlık Daire Cevap Süresi

Sağlık daireye gönderilen dilim belirtir sağlık kurulu raporuna sağlık dairenin cevabı kaç ay sonra geliyor. Psikiyatriden heyet A dilimi olumlu verdi. Evrak Sağlık Daireye gitti ve yaklaşık 1 aydır geri dönüş yapılmadı. Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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