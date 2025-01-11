KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 00:38
Arşiv ve güvenlik srştrması hakkında yardım lütfen

Merhabalar .Eüaş?a memur olarak atandım .Kafama takılan bir soru var.Arşiv ve güvenlik araştırması hakkında.Ben İzmir de oturduğum yer adres olarak görünmediği için arkadaşım evine ikameti aldırdım ve kağıtlara hep onu yazdım .Arkadaşımın haberi var ama konu komşuya sorarlar mı ve ya bu bi sıkıntı yaratır mı ?Çünkü kağıtlarda adresin güncel olması gerektiği yazıyordu .Bilemiyorum içime kurt düştü


farefar
Aday Memur
11 Ocak 2025 00:39
.

Buse123666
11 Ocak 2025 00:46
sanmıyorum bildiğim kadarıyla arşiv araştırması yapacaklar sadece o da bilgisayar işi öyle konu komşuya bir şey sormazlar

farefar
Aday Memur
11 Ocak 2025 00:58
Teşekkür ederim cevabınız için .İçime kurt düştü de gece gece .Bence de sadece adres şeysinden bir sorun çıkarmazlar gibi .Israrla güncel adres yazmayanların ataması gerçekleştirilmicektir yazdıkları için merak ettim

eg300
11 Ocak 2025 01:07
problem olacağını sanmıyorum ben de

farefar
Aday Memur
11 Ocak 2025 01:11
teşekkür ederim zaten yapabilecek başka bişeyim yok evrakları gönderdim ama

eg300
11 Ocak 2025 01:15
ben de göndereceğim hocam. mesaj göndermek istedim size ama gönderilmiyor.
Toplam 6 mesaj

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