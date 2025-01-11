Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 00:40
İki farklı kurum 4/B sözleşmeli olarak aynı kişiyi alabiliyor mu ?

Merhabalar

Ben şu an çevre ve şehircilik için sözleşmeli personele başvuracağım birkaç gün önce açıktan yayınlanan başka bir sözleşmeli ilana daha başvurmuştum. Hangisi önce açıklanır bilmiyorum. İkisinin de çıkma durumu var mı veya hangisi önce açıklanırsa ona mı yerleşmiş oluyorum. ilk kuruma yerleşirsem çevre ve şehircilikteki kadroyu boş bırakmış olduğum için bir yaptırımı oluyor mu? hangisi çıkar bilemediğim için ikisinden birini iptal de edemiyorum.

yardımcı olduğunuz için şimdiden çok teşekkürler :))

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