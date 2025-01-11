KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 01:49
Hayaldi gerçel oldu

ekonominin tabutuna çivi çakıldı.

enflasyon % 60 iken enflasyon farkı %12 bile değil.

gassal diye diziler çekiliyor ülkenin başka derdi yokmuş gibi.

elin oğlu bir dizi çekip ülkesinin sorunlarını dile getirirken bizim vergilerimizle dönen bir kurumda yapılmaya çalışılan propagandaya akıl sır ermiyor.

belediyelerde teknik hizmet sınıfından istihdam edilmiş akpliler hayatında kpss görmeden saçma sapan sertifikalar ile memur oluyor.

biz ölmüşüz beyler.

hala daha malum sendikaya üye olmaya devam ederseniz bu hukuksuzluklar devam edecek.

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