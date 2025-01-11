Aynı Puan ile 4/B'den 399(KİT)'e Geçiş Hakkında

Kıymetli arkadaşlar merhaba. 2024 kpss önlisans sınavından iyi bir puan aldım ve hali hazırda ikinci iki yıllık eğitimime devam ediyorum. Nasipse temmuz atamasına kadar mezun olacağımı düşünüyorum. Malumunuz üzere teknik alanda kit kurumlarının avantajları yüksek ve bu gaye ile sınava hazırlandım. Fakat şuan daha önce okumuş olduğum bölümden yaşadığım şehirdeki bir üniversite 4/b tekniker alımı yapıyor Kariyer Kapısı üzerinden. (Yedek çağırıyorlar.) Sanıyorum e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor da olsa ilgili alımlar açıktan atama sayılıyor.. Şimdi sorum şu ki; mevcut alımla yerleşsem, sonrasında aynı puanım ile, devam eden eğitimimi temmuza bitirip temmuz atamasında yine aynı kadro (tekniker) olarak çeşitli KİT kurumlarına başvuruda bulunabilir miyim ? Mevcut şartlarda yaptığım araştırmalarda 657 ve 399 arası çapraz geçişlerde bir mahsur olmadığını okudum. Fakat bazı yorumlarda aynı unvan olması, yada aynı puan olması sorun yaratabilir gibi söylemler var. Açıkçası mevcut durumda başvuru yapmak istemiyorum, fakat malumunuz Ocak 2025 itibariyle uygulamaya girecek tasarruf tedbirleri neticesinde yarını kestiremiyoruz. Bu alıma başvurmayıp sonrasında hedeflediğim kurumun alım yapmaması gibi bir durum olursa yoğun bir emek neticesinde almış olduğum puanımı kullanamamaktan çekiniyorum. İşsizliğin ve aileye daha fazla yük olmanın verdiği çekince de cabası. Tabi aynı zamanda bugün itibariyle bu geçişte bir beis olmasa dahi geçmişte olduğu gibi (örn: Sağlık Bakanlığı) dönem arasında çıkacak bir kanun düzenlemesi ya da kurumsal koşul ile bu geçişin önü kapanabilir mi gibi sorularla büyük bir çıkmazın içerisindeyim. Bir kaç kişi ile görüştüm öyle bir durum olsa bile böyle bir düzenleme ileri tarihte uygulanacak şekilde olur diyorlar. Ayrıca şu an gündemde olmadığını söylüyorlar.

Şimdi biraz yoğun ve kafanızı ağrıtıcı bir konu oldu ama gerçekten büyük bir çıkmazın içerisindeyim. İyi bir puan aldım çok şükür fakat ne kimsenin hakkına girmek istiyorum (yedeklerin 1 yıl içerisinde çağırılabiliyor olması durumu varmış sanırım), ne mevcut durumda olmasa da atıyorum 2 ay sonra beklenmedik anda çıkabilecek bir kanun ile bunun önüne geçilmesinden korkuyorum (atıyorum açıktan alımlarda yerleşen hatta tercihte bulunanların kadrolu ya da kit dahi olsa merkezi alımlarda dahi tercih edemeyeceği) ne de bu tereddütler içerisinde ve asıl hedefimde olan kurumu beklerken kendi şehrimde olan makul bir iş imkanını elimin tersiyle iterek vermiş olduğum emeği harcamış olmak istiyorum. Yaşça biraz genç bir kardeşiniz olarak bu süreçte ne tavsiye edersiniz ? Hem kanuni olarak durum nedir, ne olabilir ? Hem de mantık yönünden ne tavsiye edersiniz. Fikirlerinizi bekliyorum. Saygılarımı sunarım...