Muhtemel Boşalacak Kontenjan Hakkında

Tek okul açıldı bana, o da muhtemel boşalacak yazıyor. Yani ordaki hoca giderse mi benim tayinim çıkar yoksa o gitmese de çıkar mı?

Tek okul açıldı bana, o da muhtemel boşalacak yazıyor. Yani ordaki hoca giderse mi benim tayinim çıkar yoksa o gitmese de çıkar mı?