Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2025 04:59
Muhtemel Boşalacak Kontenjan Hakkında
Tek okul açıldı bana, o da muhtemel boşalacak yazıyor. Yani ordaki hoca giderse mi benim tayinim çıkar yoksa o gitmese de çıkar mı?

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