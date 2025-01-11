Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ocak 2025 06:54
Vasi tayini, mazeret ataması ve idare mahkemesi

34 ilinden 06 iline vasisi bulunduğum annemin rahatsızlığı nedeniyle atama talep ettim. Sağlık kurulu heyet raporları ve vasilik duruşma tutanağıda yolladım. Anne psikotik rahatsız ki zaten bundan vasiliğinide hemen verdiler.İki abla evli ve çocuklu çalışmakta. Meslekde 3 sene bitti.Memleket küçükşehir o yüzden zaten olmuyor yakınındaki büyükşehire istedim. Egm tek çocuk olmamayı öne sürüyor. Peki bu gibi durumlarda idare mahkemelerinin takdiri ne olur ? İdareyi mi haklı bulurlar ? Emsal kararlar gördüm personel lehine ama .

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