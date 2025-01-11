Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2025 08:07
nafaka
merhabalar arkadaşlar şu anda çekişmeli boşanma davası açtım eşim evlenmeden önce psikiyatriye gitmiş tedavi görmüş evlilkte sinir krizleri geçiriyor çözüm bulamadım boşanıyorum sonuç ne olur nafaka vs

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