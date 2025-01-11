KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 09:20
DHMİ'de giyim yardımı var mı?

İyi günler herkese, DHMİ giyim yardımı dağıtıyor mu yoksa tasarruf tedbiri kapsamında kaldırıldı mı? Orada çalışan varsa cevap verebilir mi?

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